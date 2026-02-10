EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Wacker Neuson Group veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



Wacker Neuson Group veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 Konzernumsatz erreicht planmäßig 2.219 Mio. Euro EBIT-Marge - belastet durch Einmaleffekte im vierten Quartal -

erreicht 6,0 Prozent EBIT-Marge ohne Einmaleffekte liegt mit 6,5 Prozent am unteren Ende

der Prognosespanne Free Cashflow von 202 Mio. Euro - erneute Steigerung erzielt Net-Working-Capital Quote mit 29,2 Prozent unter der jüngsten Prognose und der angestrebten Maximalquote von 30 Prozent Investitionen erreichen 67 Mio. Euro

München, 10. Februar 2026 - Die Wacker Neuson Group erwartet nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 2.219 Mio. Euro (2024: 2.235 Mio. Euro) und liegt damit in der Mitte der zuletzt von der Gesellschaft veröffentlichen Prognosespanne von 2.150 bis 2.250 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt nach Einmaleffekten auf vorläufiger Basis bei ca. 132 Mio. Euro (2024: 123 Mio. Euro); die EBIT-Marge beträgt somit 6,0 Prozent (2024: 5,5 Prozent) und liegt damit unterhalb der zuletzt kommunizierten Prognose der Gesellschaft (6,5 bis 6,8 Prozent). Ursächlich für die unterhalb der Prognose liegende EBIT-Marge sind Einmaleffekte im vierten Quartal 2025, darunter zusätzliche Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit den Übernahmegesprächen mit der Doosan Bobcat Inc., zusätzliche Rückstellungen aufgrund von Auswirkungen der Kursentwicklung im vierten Quartal auf den virtuellen Stock Option Plan der Gesellschaft sowie einmalige Wertminderungen auf kurzfristige und langfristige Vermögenswerte. Ohne diese Einmaleffekte hätte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf vorläufiger Basis ca. 144 Mio. Euro und die EBIT-Marge damit wie prognostiziert 6,5 Prozent betragen. Damit liegt auch das vierte Quartal hinsichtlich seiner EBIT-Marge von 5,9 Prozent nach vorläufigen Zahlen unter den Markterwartungen für dieses Quartal, die sich aus dem jüngsten Konsensus der Analystenschätzungen ableiten lässt (abgeleitete Konsensus EBIT-Marge Q4: 8,8 Prozent), während der Umsatz im vierten Quartal mit rund 594 Mio. Euro über der abgeleiteten Markterwartung liegt (abgeleiteter Konsensus Umsatz Q4: 567,1 Mio. Euro). Schneller als noch zuletzt prognostiziert konnte der Konzern zum Jahresende den Abbau des Net-Working-Capitals vorantreiben, welches auf vorläufiger Basis 647 Mio. Euro beträgt (31. Dezember 2024: 709,3 Mio. Euro, 30. September 2025: 692,3 Mio. Euro). Dies war vor allem durch einen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie einen weiteren Rückgang der Vorräte gegenüber Vorjahr begründet. Mit 29,2 Prozent liegt die Net-Working-Capital Quote zum Jahresende unter der strategischen angestrebten Maximalquote von 30 Prozent und unterhalb der Prognose von 34 Prozent (31. Dezember 2024: 31,7 Prozent). Dieser Abbau hat sich zudem entsprechend positiv auf die Entwicklung des Free Cashflows ausgewirkt, der gegenüber dem Vorjahr auf 202 Mio. Euro gesteigert werden konnte (31. Dezember 2024: 184,6 Mio. Euro). Die Investitionen lagen mit 67 Mio. Euro unter der Prognose von rund 80 Mio. Euro (2024: 102,6 Mio. Euro). Hintergrund für die unter der Planung liegenden Investitionen ist eine langsamere als erwartete Markterholung und ein entsprechend angepasstes Investitionsmanagement. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird der Konzern am 26. März 2026 veröffentlichen. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der Wacker Neuson Group ab Seite 220. Ihr Ansprechpartner: Wacker Neuson SE Peer Schlinkmann Head of Investor Relations & Corporate Communications Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-1823 peer.schlinkmann@wackerneuson.com



www.wackerneusongroup.com



