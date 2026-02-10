Wie ein junger Skispringer aus Göppingen die Sportwelt überraschteDer Skisprung hat einen neuen Helden: Philipp "Hille" Raimund krönte seine Karriere mit dem Gewinn der olympischen Goldmedaille. Was für viele überraschend kam, ist in Wirklichkeit das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit, familiärer Leidenschaft und des unbeirrbaren Willens, immer weiter zu springen - und immer höher zu fliegen.Geboren am 23. Juni 2000 in Göppingen, wuchs Raimund in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.