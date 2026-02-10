Der Aktienmarkt steht niemals still - besonders dann nicht, wenn Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung wichtiger Geschäftszahlen stehen und Anleger gespannt auf mögliche Kursbewegungen warten. Am Mittwoch bietet sich eine spannende Trading-Gelegenheit, die sowohl erfahrene Trader als auch spekulativ orientierte Anleger aufhorchen lässt. Die Aktie hat seit über einem Jahr einen enormen Wertverlust hinnehmen müssen. Seit Dezember hat sich ein volatiler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS