TORONTO, Ontario - 10. Februar 2026 - Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) hat die zuvor angekündigte Übernahme der Mine für kritische Metalle und Aufbereitungsanlage Springer (die "Mine und Aufbereitungsanlage Springer") von GOODS LG LLC (der "Verkäufer") erfolgreich abgeschlossen, wie in der Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025 (die "Transaktion") beschrieben.

Die erworbenen Vermögenswerte umfassen uneingeschränkte Grundstücke (Fee Land) und Mineralkonzessionen, die eine in der Vergangenheit abgebaute Wolframlagerstätte mit bedeutenden historischen Ressourcen enthalten, sowie eine Flotationsanlage, die zuvor für die Verarbeitung von Wolframerz genutzt wurde. Die Anlage ist mit einem Ammoniumparawolframat-Kreislauf ("APT") ausgestattet, der einen Autoklav und zugehörige Reagenzsysteme umfasst. Die Transaktion wurde nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Die von Blue Moon für den Abschluss der Transaktion gezahlte Gesamtgegenleistung bestand aus einer ersten Anzahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar und einer abschließenden Barzahlung in Höhe von 18 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hat außerdem mit einer Logistikstudie und einer Studie zur Umwandlung eines Teils der Mine und Aufbereitungsanlage Springer begonnen, um die Aufbereitung der Materialien aus der Mine Blue Moon zu unterstützen. In der Mine Blue Moon in Kalifornien wurde mit dem Bau des untertägigen Explorationsstollens begonnen (siehe Pressemitteilung vom 6. Oktober 2025). Die Untertagearbeiten verlaufen planmäßig, wobei sich der Stollen derzeit 128 Meter unter der Oberfläche befindet. Er ist Teil eines 16,5 Millionen US-Dollar teuren Entwicklungsprogramms der Phase 1, das die Errichtung der Anlage und einen 762 Meter langen Zugangsstollen umfasst. Der Wartungsbereich und der Pumpensumpf wurden ausgehoben, und die erste Bohrkammer wurde eingerichtet. Die Untertagebohrungen haben begonnen, wobei die erste 379 Meter lange Bohrung am 6. Februar 2026 abgeschlossen wurde.

"Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Blue Moon Metals", sagte CEO Christian Kargl-Simard. "Die erworbenen Vermögenswerte sind ein wichtiger Eckpfeiler und werden unsere langfristige Wachstumsstrategie zum Aufbau eines Hub-and-Spoke-Modells für kritische Metalle in den Vereinigten Staaten unterstützen. Seit dem 14. Oktober 2025 hat sich der Wolframpreis mehr als verdoppelt. Mit einem weitgehend genehmigten Standort, einer Aufbereitungsanlage und einer Mine arbeitet Blue Moon an einem Plan zur Beschleunigung der Bestätigungsbohrungen, um die historischen Ressourcen zur Unterstützung eines Sanierungsplans zu aktualisieren. Die Mine Springer hat das Potenzial, einen erheblichen Teil des Wolframbedarfs der Vereinigten Staaten zu decken."

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens in den USA steht in direktem Einklang mit den jüngsten Initiativen gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act, der darauf abzielt, die heimischen (US-) und verbündeten Lieferketten für verarbeitete kritische Mineralien zu stärken. Die aktuellen Herausforderungen betreffen nicht nur den Bergbau, sondern auch die mangelnden heimischen (US-)Verarbeitungskapazitäten. Die Hinzufügung des Minen- und Mühlenkomplexes Springer ist ein bedeutender Schritt für das Unternehmen, um genau diese Initiative zu unterstützen.

Hartree Partners, LP ("Hartree"), ein Großaktionär des Unternehmens, gab folgende Erklärung zu der Transaktion ab: "Hartree gratuliert Blue Moon zum Abschluss dieser transformativen Transaktion, die die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert der Liegenschaft Blue Moon zu erschließen, erheblich stärkt und gleichzeitig die heimischen Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten der USA verbessert. Die in so kurzer Zeit erzielten Fortschritte unterstreichen die Stärke des Teams und der Vermögensbasis. Wir freuen uns, Blue Moon weiterhin bei der Umsetzung seiner Strategie für kritische Mineralien und seinen umfassenderen Portfolioinitiativen zu unterstützen", so Scott Potolsky, Leiter Mine Finance and Investments bei Hartree.

Investor Relations

Am 6. Oktober 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es mit SRC Swiss Resources Capital AG ("SRC") eine Vereinbarung über Investor Relations und Kommunikation für sein europäisches Outreach-Programm geschlossen hat. Nach dem Ausscheiden des Geschäftsführers von SRC, Jochen Michael Staiger, übernahm Marc Ollinger im Januar dessen Position als CEO von SRC und unterstützte das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung weiterhin. Die Laufzeit beträgt weiterhin ein Jahr ab dem 6. Oktober 2025, mit automatischer Verlängerung nach Ablauf der einjährigen Laufzeit, sofern nicht eine der Parteien die Vereinbarung innerhalb von 30 Tagen vor Ablauf der Verlängerungsfrist schriftlich kündigt. Die automatische Verlängerung erfolgt auf monatlicher Basis und nicht, wie zuvor berichtet, auf vierteljährlicher Basis.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Frau Boi Linh Doig, P.Eng., einer Führungskraft von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt vier polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen und das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten sowie das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten. Alle vier Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU als Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Zu den Hauptaktionären zählen Fonds, die von Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (http://www.bluemoonmetals.com/).

Für weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Director

Tel.: (416) 230 3440

E-Mail: mailto:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSHINWEIS - ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein, und solche Informationen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "beabsichtigen", "könnte", "sollte", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet.

Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Folgendes: die erwarteten Vorteile und Synergien aus der Transaktion; Produktionsschätzungen und Wachstum der Reserven und Ressourcen der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; den erfolgreichen Betrieb der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; die Fortsetzung der Tests, Explorationsarbeiten, Bergbauaktivitäten und Weiterentwicklung der Aktivitäten von Blue Moon in mehreren Jurisdiktionen; die Umstellung der Mine und Aufbereitungsanlage Springer zur Unterstützung der Bergbauaktivitäten von Blue Moon; die Erwartungen hinsichtlich der Mineralpreise; sowie andere Angelegenheiten, die mit dem Vorstehenden in Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind.

Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Betriebs der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; Risiken im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten in Nevada und Kalifornien; regulatorische Risiken und Genehmigungsrisiken auf staatlicher und bundesstaatlicher Ebene; sowie die Fähigkeit des Managements, die hier genannten Faktoren und Risiken zu antizipieren und zu bewältigen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Blue Moon auswirken, finden Sie auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter http://www.sedarplus.ca/ und auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Blue Moon, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen zu erhalten, zu erneuern und zu verlängern; Schätzungen der Reserven und Ressourcen verschiedener Standorte; die Integration des Betriebs der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; die Realisierung der erwarteten Synergien und Vorteile aus der Transaktion.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die aktuellen Erwartungen des Managements wieder und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen. Sie können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen Investoren, bei der Betrachtung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen zu verlassen, um gesetzliche Rechte in Bezug auf die zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu begründen.

Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich zukunftsgerichtete Informationen verwirklichen werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den hierin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.

