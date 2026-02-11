© Foto: SOPA Images - Sipa USANach der Veröffentlichung der Quartalszahlen musste die Astera-Labs-Aktie einen deutlichen Rückgang von 10 Prozent hinnehmen. Dabei hatten Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Gründe für den Kursrutsch.Im vierten Quartal erzielte die KI-Chipfirma aus den USA einen Umsatz von 271 Millionen US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 250 Millionen US-Dollar. Einige Analysten hatten jedoch mit einem höheren Umsatz gerechnet und waren von den verfehlten Prognosen enttäuscht. Sie hatten einen Umsatz von über 280 Millionen US-Dollar erwartet. Astera Labs erzielte einen Gewinn von 58 Cent pro Aktie und lag damit über den prognostizierten 51 Cent. Für das Quartal meldete Astera …Den vollständigen Artikel lesen
