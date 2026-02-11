Basel - Dr. Halyna Tsyhanenko flüchtete 2022 aus der Ukraine in die Schweiz. Hier Fuss zu fassen war eine Herausforderung. Mit der Unterstützung des internationalen Netzwerks «Scholars at Risk» (SAR), fand sie für zwei Jahre an der Universität Basel einen Ort, an dem sie ihre sozialpsychologische Forschung fortführen konnte. Im Gespräch berichtet sie von ihren Erfahrungen. Interview: Lara Uebelhart Halyna Tsyhanenko, Sie waren in der Ukraine akademisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
