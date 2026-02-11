© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoCloudflare überrascht mit einer Umsatzprognose für 2026, die die Erwartungen übertrifft. Der Boom der KI-Technologie und die steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten treiben den Aktienkurs um 12 Prozent nach oben.Der Cloud-Infrastrukturdienstleister Cloudflare (NET) hat eine Umsatzprognose für das Jahr 2026 veröffentlicht, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hat. Der Anbieter profitiert von der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI), die die Nachfrage nach seinen Cloud-Lösungen antreibt. Im nachbörslichen Handel stiegen die Aktien des Unternehmens um fast 12 Prozent. Für das Jahr 2026 prognostiziert Cloudflare einen Umsatz zwischen 2,79 und 2,80 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
