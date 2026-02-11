DJ Commerzbank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher

DOW JONES--Die Commerzbank will ihren Gewinn im laufenden Jahr weiter steigern. Wie die Bank mitteilte, strebt sie ein Ergebnis oberhalb der bisher im Rahmen der laufenden Strategie angepeilten 3,2 Milliarden Euro an. Sie erhöhte zudem den Ausblick für die Zinserträge. Die Commerzbank hatte bereits am Dienstag einen unerwartet hohen Gewinn für 2025, eine kräftige Dividendenerhöhung und den Start eines weiteren Aktienrückkaufprogramms angekündigt.

Der Nettozinsüberschuss soll 2026 auf 8,5 Milliarden Euro steigen. Bisher hatte die Bank 8,4 Milliarden angepeilt. Im vergangenen Jahr sanken die Nettozinserträge um 1,3 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Auch die Kostenquote soll günstiger ausfallen als bislang geplant.

2025 betrug der Nettogewinn 2,63 Milliarden Euro nach 2,68 Milliarden im Vorjahr. Bereinigt um Restrukturierungskosten für das vor einem Jahr eingeleitete Abbauprogramm legte der Gewinn um 13 Prozent auf 3 Milliarden Euro zu. Im vierten Quartal sank der Nettogewinn um 1,7 Prozent auf 737 Millionen Euro. Das war mehr als von Analysten erwartet.

Die Dividende für 2025 soll auf 1,10 Euro von 0,65 Euro im Vorjahr steigen, zudem kauft die Bank weitere Aktien zurück. Sie schüttet damit den bereinigten Gewinn komplett aus. 2026 sollen 100 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre fließen, ebenso 2027 und 2028.

