Der DAX hat sich am Dienstag wenig bewegt. Aus dem Handel ging er mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 24.987,85 Zählern. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte wenig schwungvoll verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aber leicht im Plus bei 25.013 Punkten und damit wieder über der 25.000er-Marke.Auf der Terminseite fällt heute der Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht für Januar, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Zudem gibt es heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär