Zürich - Die Zahl an Fusionen und Übernahmen im Schweizer KMU-Sektor hat 2025 zugenommen. Vor allem ausländische Käufer haben sich vermehrt für hiesige Firmen interessiert. Konkret stieg die Zahl der Transaktionen um 16 Prozent auf insgesamt 208 Deals, wie einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte zu entnehmen ist. Besonders beliebt waren Schweizer KMU bei ausländischen Investoren. Die sogenannte Inbound-Transaktionen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
