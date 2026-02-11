Zürich - Christian Hunziker, seit 2018 Geschäftsführer von swissICT, hat sich entschieden, per Ende Mai 2026 in Frühpension zu gehen. Der Entscheid erfolgt aus privaten Gründen. Christian Hunziker hat seit seinem Start bei swissICT den Verband weiterentwickelt und diverse neue Angebote auf den Markt gebracht. So konnte der Umsatz der Salärstudie mehr als verdoppelt, die Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen auf über 4'000 Personen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
