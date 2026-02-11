© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa102 neue Turbinen, Rekord-Auftragsbestand und Gewinnsprung: Siemens Energy hat Zahlen geliefert wie ein Tech-Konzern. Die Aktie zieht steil an. Siemens Energy ist mit einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet und hat sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern profitierte dabei vor allem vom KI-getriebenen Ausbau globaler Rechenzentren, der die Nachfrage nach großen Gasturbinen und Netztechnik weiter anheizt. Der Nettogewinn für die drei Monate bis Ende Dezember 2025 stieg auf 677 Millionen Euro, nach 198 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,23 auf 0,78 Euro. Der Umsatz kletterte von 8,94 auf 9,68 Milliarden Euro. …Den vollständigen Artikel lesen
