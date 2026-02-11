Heiko Böhmer (Shareholder Value): 2026 - Das Jahr, in dem die Kapitalmärkte erwachsen werden müssen

10.02.2026 -

Wenn wir über 2026 sprechen, dann sprechen wir nicht über irgendein Börsenjahr. Wir sprechen über ein Umfeld, in dem sich gleich mehrere tektonische Platten gleichzeitig verschieben - wirtschaftlich, politisch und monetär. Kurz: 2026 wird ein Jahr, in dem die Kapitalmärkte endgültig erwachsen werden müssen. Und wir alle gleich mit. Mit dem turbulenten Januar haben wir alle schon einen Vorgeschmack bekommen auf das, was in den kommenden Monaten noch vor uns liegen könnte.

So zeigen schon die ersten großen Themen des Jahres: Die Liste der Herausforderungen wird nicht kürzer. Digitalisierung, Demografie, geopolitische Spannungen, Klimakosten und wachsende Staatsschulden drücken gleichzeitig auf das System. Die Märkte müssen ihre Richtung finden - und Anleger ebenfalls.

Deutschland erlebt weiterhin eine schmerzhafte wirtschaftliche Realität. Die frühere Dreifaltigkeit aus "Sicherheit aus den USA", "billiger Energie aus Russland" und "Exportdynamik in China" existiert nicht mehr. Was früher Wohlstand gesichert hat, ist heute ein Konjunkturrisiko.

Dazu kommt ein struktureller Trend: Die Steuereinnahmensteigen zwar, aber die Staatsausgaben steigen schneller. Die demografischen Lasten - Rente, Pflege, Gesundheit - wachsen unaufhaltsam. Deutschland ist in den vergangenen Jahren beim Wachstum im internationalen Vergleich weitzurückgefallen.

Das ist für Anleger kein Drama, aber ein klares Signal: 2026sollte man Deutschland nicht als Wachstumsmotor betrachten und das trotz der milliardenschweren Konjunkturpakete.

Während Deutschland stagniert oder bestenfalls minimal konjunkturell zulegt, gehen die USA mit voller Geschwindigkeit in ein Schuldenzeitalter. Die Staatsverschuldung steigt seit Jahren schneller als die Wirtschaftsleistung - und die impliziten Verpflichtungen der nächsten Jahrzehnte sprengen längst jede politische Realität.

Interessant ist, wie die Welt darauf reagiert: Ausländische Zentralbanken kaufen heute deutlich mehr Gold als US-Staatsanleihen. Der "sicherste Hafen der Welt" in Form der US-Staatsanleihen verliert an Strahlkraft. Das ist ein langfristiges Warnsignal - kein akutes, aber eines, dass man als Anleger im Hinterkopf behalten sollte.

Hinzu kommt die neue US-Handelspolitik. Höhere Importzölle treffen vor allem europäische Kernindustrien: Chemie, Pharma, Maschinenbau und den Automobilsektor. Für manche Unternehmen bedeuten die Zölle Kostensteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Ein neuer transatlantischer Handelskonflikt ist damit nicht ausgeschlossen.

Und dann die wichtigste Frage: Bleibt die Fed politisch unabhängig?

Die Diskussionen der vergangenen Monate zeigen: Es gibt starke politische Kräfte, die eine geldpolitische Strategie favorisieren, bei der die Zinsen unterhalb der Inflation liegen. Das nennt sich "finanzielle Repression" - ein eleganter Begriff für eine weniger elegante Realität: Anleihebesitzer verlieren real Geld, während Staaten ihre Schulden entwerten.

Die Folgen an den Kapitalmärkten sind eindeutig: Für Anleihen ist ein solches Szenario ein Risiko, für Aktien wäre das eine Chance.

Europa hat zwar weiterhin strukturelle Probleme, aber viele europäische Unternehmen zeigen eine beeindruckende Robustheit: solide Geschäftsmodelle, starke Marktpositionen, attraktive Bewertungen und stabile Cashflows.

In einem Umfeld, in dem die USA politisch unberechenbarer und teurer werden, könnte Europa für internationale Anleger plötzlich wieder interessant sein. Nicht spektakulär, aber solide - und solide ist 2026 eine echte Investmentqualität.

Während Staatsanleihen an Vertrauen verlieren, erlebt Gold ein Comeback. Notenbanken kaufen so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Silber profitiert zusätzlich von der industriellen Nachfrage und der allgemeinen Unsicherheit.

Was bedeutet das alles für Anleger? Drei zentrale Erkenntnisse

1. 2026 bringt klare Trends und klare Brüche.

Statt globaler Harmonie erleben wir eine neue Phase der Fragmentierung. Kapital wird politischer, Wirtschaftspolitik interventionistischer.

2. Aktien bleiben alternativlos.

In einem Umfeld, in dem Staaten Schulden über Inflation entwerten und sichere Zinsen real negativ werden, sind Sachwerte die logische Antwort.

3. Europa könnte zur Überraschung des Jahres werden.

Nicht, weil alles glänzt, sondern weil vieles funktioniert. Die Mischung aus günstigeren Bewertungen und stabilen Geschäftsmodellen ist für langfristige Anleger attraktiver denn je.

2026 wird kein Crash-Jahr, kein Euphorie-Jahr und kein "Weiter so"-Jahr.Es wird ein Realitätsjahr. Ein Jahr, in dem Anleger gut beraten sind, sich auf folgende Grundsätze zu verlassen:

Qualität schlägt heißgelaufene Fantasie Substanz schlägt Momentum Europa schlägt USA (zumindest in der Bewertung) Aktien schlagen alles

Kurz: Wer sein Kapital wirklich schützen und vermehren will, braucht 2026 mehr Weitblick als Nervosität - und eine klare Strategie statt hektischem Aktionismus. Und das Gute daran? Die Chancen sind da. Man muss sie nur nutzen.