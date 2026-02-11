Die Schiffe mit Platz für 250 Personen erhalten Systeme mit 3,8 Megawattstunden Kapazität. Nach drei Einheiten mit Hybridantrieb nimmt der Betreiber HADAG damit voraussichtlich ab 2028 seine ersten vollelektrischen Fähren in Betrieb. Mit Dampf fährt die vor knapp 140 Jahren als Hafendampfschiffahrts-Actien-Gesellschaft gegründete HADAG Seetouristik und Fährdienst AG schon lange nicht mehr, aber auf ihren neun fahrplanmäßig befahrenen Linien im Hamburger Hafen dominieren heute noch fossile Energien. Das ist keine Kleinigkeit, nach eigenen Angaben absolviert die heute zur Hamburger Hochbahn AG gehörende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland