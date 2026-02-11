An der Universität Stuttgart haben Forschende ein neues ud einfaches Verfahren entwickelt, um Biogas zu Biomethan zu veredeln. Es eignet sich auch für kleine Biogasanlagen als Anschluss an die EEG-Förderung. Die Aufbereitung von Biogas zu Biomethan nimmt für das Energiesystem eine zunehmend wichtige Rolle ein. Nun ist es Forschenden gelungen, ein vereinfachtes Verfahren zu entwickeln. Wie die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) mitteilte, eigne sich der technisch einfach umsetzbare Ansatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver