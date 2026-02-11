Kiel - Obwohl die USA ihre Unterstützung eingestellt haben, blieb das Gesamtvolumen der für die Ukraine zugewiesenen Hilfen im Jahr 2025 relativ stabil. Ausschlaggebend ist die deutlich ausgeweitete Unterstützung aus Europa. Die europäischen Militärhilfen stiegen um 67% über den Durchschnitt der Jahre 2022-2024, während die Zuweisungen nicht-militärischer Hilfen um 59% zunahmen. Die militärischen Hilfen werden zunehmend nur noch von einigen wenigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
