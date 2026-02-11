PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
Tradegate
11.02.26 | 11:39
0,706 Euro
+0,57 % +0,004
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,6960,72011:49
0,7060,73011:40
11.02.2026 10:15 Uhr
11.02.2026 10:15 Uhr
245 Leser
Artikel bewerten:
(1)

London (pta000/11.02.2026/09:40 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                         Vorstand Max 
                                                  Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                                   Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                         Vidac Pharma Holding 
                                                  PLC 
b)      LEI                                         875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments               Aktie 
        Kennung                                       GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts                                  Verkauf 
c)      Preis(e)                                       Volumen 
        0,75 EUR                                       12.750,00 EUR 
        0,71 EUR                                       12.425,00 EUR 
        0,75 EUR                                       11.315,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                                  Aggregiertes Volumen 
        0,74 EUR                                       36.490,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                                 09.02.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                                  Xetra 
        MIC                                         XETR (Xetra) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
       Die Transaktion erfolgt im Rahmen der persönlichen Portfolioverwaltung des 
        Geschäftsführers; der Nettoerlös kann, vorbehaltlich der Markt- und           
       Unternehmensbedingungen, dazu verwendet werden, an künftigen Eigenkapital- oder 
       Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft teilzunehmen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770799200000 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 03:40 ET (08:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
