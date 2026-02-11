© Foto: Christoph Reichwein - dpaChaos bei Gerresheimer: Die Bafin ermittelt, Fehler in den Bilanzen, Abschreibungen und ein Umsatzrückgang von bis zu 4 Prozent. Jetzt soll die US-Tochter verkauft werden. Die Aktie bricht am Mittwoch erneut kräftig ein.Der Düsseldorfer Verpackungsspezialist Gerresheimer hat erklärt, dass einige Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und die internationalen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben. Es wurden bereits personelle Konsequenzen gezogen. Der Jahresabschluss 2025 kann nun nicht wie geplant am 26. Februar veröffentlicht werden. Um die finanzielle Situation zu stabilisieren, plant Gerresheimer, seine US-Tochter Centor zu verkaufen und ein Werk in den USA zu schließen. Centor, das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE