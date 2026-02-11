SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter will mit der Übernahme der Thyrolf & Uhle GmbH sein Rüstungsgeschäft ausbauen. "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Unternehmenschef Gunnar Groebler laut einer Mitteilung am Mittwoch. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis, um sich in den geopolitischen Verwerfungen zu behaupten.

Thyrolf & Uhle stellt den Angaben zufolge mit rund 100 Mitarbeitern in Dessau Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und verarbeitet Sicherheitsstahl. Das Unternehmen biete alle Leistungen rund um Stahl- und Komponentenbau an und ergänze damit perfekt das bestehende Portfolio der Salzgitter AG, hieß es. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgeben./mne/stk