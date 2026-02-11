Unterföhring (ots) -Er war im selben Alter wie die VoiceKids, als er mit 15 Jahren den Welthit "An Angel" schrieb. Nun coacht Michael Patrick Kelly schon ab diesem Samstag, 14. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn erstmals die jüngsten Gesangstalente des Landes in der neuen Staffel "The Voice Kids". Zusammen mit seinen Coach-Kollegen Leony, Alvaro Soler und HE/RO nimmt er dann zum Auftakt der Blind Auditions auf den berühmten roten Stühlen Platz.Und bereits zum VoiceKids-Staffelstart kämpft der Popstar mit einer Gänsehaut-Einlage darum, eine besondere junge Stimme für sein Team zu gewinnen: "Ich habe, als ich ein paar Jahre älter als du war, einen Song geschrieben. Den habe ich seit gefühlt 20, 25 Jahren nicht mehr im TV gesungen. Ich packe das Ding jetzt aus, in der Hoffnung, dass du in mein Team kommst", sagt Michael Patrick Kelly zur zehnjährigen Danaya aus dem Raum Stuttgart, bevor er auf der VoiceKids-Bühne "An Angel" anstimmt.Doch geben Leony, HE/RO und Alvaro Soler nach diesem rührenden Auftritt klein bei? Alvaro Soler prescht als erfahrenster Mit-Coach am Samstag direkt vor: "Jeder von uns hat einen Joker, den er nur bei einem Talent benutzen kann. Ich benutze jetzt meinen Joker. Ich kann das nicht riskieren." Kann er das umkämpfte Talent mithilfe des Jokers noch in sein Team holen? Oder können Leony oder HE/RO bei ihrer Feuertaufe als VoiceKids-Coaches gegen Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler auftrumpfen und ihnen das Talent noch vor der Nase wegschnappen?Um welche stimmstarken Kids die Coaches in den Blind Auditions von "The Voice Kids" 2026 kämpfen, gibt es ab Samstag, 14. Februar, zur besten Sendezeit in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn zu sehen.Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj. ITV Studios Germany produziert die SAT.1-Musikshow.Die Blind Auditions von "The Voice Kids" starten diesen Samstag, 14. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenfrei auf JoynAlle Folgen "The Voice Kids" können auch wieder mit Deaf Performance und Gebärdensprache auf Joyn verfolgt werden - hier gibt's alle Infos und den direkten Link zum Stream: www.sat1.de/barrierefrei. Untertitel gibt es wie gewohnt auf Teletextseite 149.Alle Talente, Coach-Interviews und Bildmaterial sowie alle Infos zur neuen Staffel "The Voice Kids" finden Sie unter presse.sat1.dePressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6214642