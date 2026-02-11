DJ Investor Elliott steigt bei London Stock Exchange ein - Zeitung

DOW JONES--Der aktivistische Investor Elliott Management hat einem Zeitungsbericht zufolge eine Beteiligung an der London Stock Exchange Group (LSEG) aufgebaut. Wie die Financial Times unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, verfügt der Hedgefonds mittlerweile über einen substanziellen Anteil. Elliott habe sich mit der LSEG ausgetauscht, um die Entwicklung der Gruppe zu verbessern.

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Jahresergebnisse der LSEG Ende dieses Monats habe Elliott das Unternehmen konkret dazu ermutigt, nach Abschluss einer Tranche in Höhe von 1 Milliarden britische Pfund einen Aktienrückkauf im Wert von mehreren Milliarden Pfund in Betracht zu ziehen. LSEG solle sich darauf konzentrieren, die Margenlücke gegenüber Wettbewerbern zu schließen, so die FT. Elliott und LSEG lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab.

