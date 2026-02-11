Q1 FY26 entsprach weitgehend den Erwartungen und spiegelt eine Normalisierung der Projektumsetzung nach einem geschäftigen Vorjahr wider. Die Verkäufe lagen niedriger, insbesondere im Bereich Grüner Wasserstoff (gH2), wo die Umsatzrealisierung aus großen Projekten im Vorjahr hoch war. Im Chlor-Alkali-Bereich (CA) verlangsamte sich die Aktivität bei Neubauprojekten, während der Service stabil blieb. Der Auftragseingang nahm ab, was auf anhaltende Verzögerungen bei gH2-Projekten und einen vorübergehenden Rückgang im CA-Service zurückzuführen war; dennoch bietet eine wegweisende Bestellung aus dem Nahen Osten im CA-Bereich kurzfristige Unterstützung. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die auf einem starken Auftragsbestand im CA-Bereich und aktiv verfolgten gH2-Projekten im Wert von mehreren Milliarden Euro basiert, insbesondere mit vielversprechenden Möglichkeiten in Europa und Indien. Die Liquidität bleibt robust, und das Unternehmen ist finanziell gut positioniert und bereit für eine Aufschwung. Wir erhöhen unsere Schätzungen für FY28, da die Aussichten für gH2-Projekte in Europa kurzfristig stark sind. Wir beibehalten unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel auf 15,00 EUR von zuvor 10,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa





© 2026 mwb research