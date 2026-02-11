Cloudflare überrascht mit einer Umsatzprognose, die die Markterwartungen für 2026 klar übertrifft. Dank des KI-Booms und wachsender Cloud-Nachfrage schoss der Aktienkurs nachbörslich um fast 15 Prozent in die Höhe. Der Cloud-Infrastruktur-Anbieter Cloudflare (NET) hat eine Umsatzprognose für das Jahr 2026 veröffentlicht, die die Schätzungen der Wall Street deutlich übertraf. Der wachsende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) sowie die zunehmende Nachfrage nach Cloud-Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
