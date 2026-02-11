Top 5 Lateinamerika | Robinhood: Zahlen belasten, Siemens Energy: Läuft & Verbio
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|65,98
|66,53
|11:58
|66,03
|66,48
|11:58
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:36
|Here's what Robinhood said about crypto in its earnings call
|11:10
|Robinhood-Aktie stürzt ab - jetzt zuschlagen?
|Böse Überraschung: Die Robinhood-Aktie ist am Dienstag nachbörslich um mehr als -7% auf 79,04 US$ eingebrochen, nachdem der Finanzdienstleister Zahlen vorgelegt hat. Sind diese so schwach ausgefallen...
|10:54
|10:51
|Vorsicht! Weitere Korrektur erwartet! BYD, Robinhood, SanDisk, Intel, Bitcoin
|Bei "Märkte & Trends am Morgen" steht zunächst der Volatilitätsindex im Fokus. Nach den kräftigen Ausschlägen der vergangenen Tage beruhigt sich die Lage wieder - der VIX notiert deutlich unter den...
|09:50
|Robinhood startet öffentliches Testnetz für Blockchain auf Basis von Arbitrum
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:14
|Siemens Energy: Quartalszahlen sorgen für Kurssprung - Renditechance von 25,4 % p.a.
|Siemens Energy überrascht mit einem Quartalsergebnis, das selbst die optimistischsten Prognosen übertrifft und den Aktienkurs weiter beflügelt. Analysten sehen weiteres Potenzial für nachhaltiges Wachstum....
|11:14
|DAX-Trading: Commerzbank gut, Siemens Energy rasant
|Die Aktienmärkte gönnen sich vor den heutigen US-Arbeitsmarktdaten eine Verschnaufpause. Spannung liegt in der Luft, gestern bereits flachte die jüngste Kaufdynamik sichtbar ab. Europa und die Wall...
|11:14
|SIEMENS ENERGY AG zündet - DAX-Sieger mit Turbo-Potenzial!
|10:54
|BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen....
|10:54
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:14
|VERBIO SE zündet den Turbo - jetzt bloß nicht zögern!
|11:10
|Verbio-Aktie +12%: Was treibt sie so stark an?
|In den letzten Jahren zählte die Verbio-Aktie zu den größten Losern auf dem deutschen Aktienmarkt. Doch seit einiger Zeit feiert der Biosprithersteller ein grandioses Comeback. Innerhalb von nur sechs...
|10:54
|10:27
|AKTIE IM FOKUS: Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von Verbio am Mittwoch um fast 17 Prozent nach oben gerannt auf 27,30 Euro. Das war das höchste Niveau seit Anfang...
|10:26
|VERBIO SE zeigt strukturelle Stärke
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ROBINHOOD MARKETS INC
|66,24
|-8,00 %
|SIEMENS ENERGY AG
|158,75
|+5,41 %
|VERBIO SE
|25,500
|+9,16 %