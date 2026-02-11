Gemischtes Bild zur Wochenmitte - Gerresheimer erneut massiv unter Druck

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte schwächer und kommt im frühen Handel nicht über die zuletzt erreichten Niveaus hinaus. Auch an den europäischen Börsen überwiegt eine leicht negative Tendenz, der Euro Stoxx 50 bewegt sich moderat im Minus. An den US-Märkten präsentiert sich das Bild dagegen fester: Sowohl die Standardwerte als auch die Technologietitel können zulegen. In Asien zeigt sich ebenfalls eine positive Grundtendenz, mit Kursgewinnen am japanischen Aktienmarkt. Insgesamt bleibt das Marktumfeld uneinheitlich, mit regionalen Unterschieden.

Makroökonomischer Überblick Im Fokus steht heute klar der nachgeholte US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Die Veröffentlichung war aufgrund eines Behörden-Shutdowns verschoben worden und gilt nun als zentrales Ereignis des Tages. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Stabilität des US-Arbeitsmarkts und mögliche Rückschlüsse auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Besonders Lohnentwicklung und Beschäftigungsdynamik stehen dabei im Blick, da sie entscheidend für den Inflationspfad sind.

Meistgehandelte Aktien im Überblick Gerresheimer steht massiv unter Druck. Der Spezialverpackungshersteller hat die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 erneut verschoben. Hintergrund sind interne Untersuchungen zu Bilanzierungsverstößen einzelner Mitarbeiter, die insbesondere Umsatzerlöse und Vorräte betreffen. Zusätzlich belasten angekündigte nicht zahlungswirksame Wertminderungen in dreistelliger Millionenhöhe das Vertrauen der Investoren. Dassault Systèmes gerät ebenfalls kräftig unter Verkaufsdruck. Der französische Softwarekonzern hat Zahlen für das Schlussquartal vorgelegt, die ein deutlich verlangsamtes Wachstum zeigen. Die schwache Dynamik am Ende des Geschäftsjahres und ein vorsichtiger Ausblick lassen Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsstory aufkommen. Siemens Energy präsentiert sich dagegen sehr fest. Der Konzern profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Energietechnik und einem erneut starken Auftragseingang im abgelaufenen Quartal. Die robuste operative Entwicklung treibt das Papier in Richtung neuer Höchststände und macht die Aktie zu einem der klaren Profiteur des Tages.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Symrise AG Bull UN2228 2,39 52,653485 EUR 3,11 Open End DAX Bull UN1URM 7,91 24128,320092 Punkte 31,93 Open End DAX Bull UN1AG8 10,95 23827,157944 Punkte 23,1 Open End X-DAX Bull UG98DU 8,07 24125,057166 Punkte 31,96 Open End DAX Bear UN23E9 3,78 25253,026781 Punkte 65,96 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Allianz SE Call UG9C83 0,92 425,00 EUR 9,93 16.12.2026 TUI AG Call UG89B8 1,24 9,00 EUR 3,85 16.12.2026 Siemens Energy AG Call UN2YCK 4,06 150,00 EUR 2,58 16.06.2027 United Airlines Holdings Inc. Call UG7H0T 1,49 110,00 USD 4,3 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UN0DYA 0,68 2200,00 EUR 5,65 16.09.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens AG Long UG3X7B 10,81 129,085243 EUR 2 Open End Rheinmetall AG Long UN4AEJ 10,11 1489,60 EUR 15 Open End SAP SE Long HD8Y73 1,62 133,736747 EUR 4 Open End Sixt SE Long HC15ZJ 1,23 45,209867 EUR 3 Open End L'Oréal S.A. Long HC19QY 7,25 260,990295 EUR 3 Open End

