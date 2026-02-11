EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Focus Graphite beauftragt Dr. Reuter Investor Relations zur Ausweitung der Präsenz an deutschen und europäischen Kapitalmärkten



11.02.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 11. Februar 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler hochgradiger Flockengraphit-Lagerstätten sowie fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, gibt bekannt, dass es Dr. Reuter Investor Relations ("Dr. Reuter") mit der Erbringung von Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen in Deutschland sowie in den breiteren europäischen Kapitalmärkten beauftragt hat. Das Mandat tritt am 16. Februar 2026 in Kraft. Dr. Reuter ist ein anerkanntes europäisches Investor-Relations- und Finanzkommunikationsunternehmen mit einem etablierten Netzwerk institutioneller Investoren, Privatanleger und Finanzmedien in der DACH-Region und der Europäischen Union. Ziel der Beauftragung ist es, die Sichtbarkeit von Focus Graphite bei europäischen Investoren zu erhöhen, die Marktaufklärung hinsichtlich der vertikal integrierten Graphitstrategie zu unterstützen und die Aktionärskommunikation zu stärken, während die Entwicklung der Vorzeigeprojekte und nachgelagerten Verarbeitungsinitiativen des Unternehmens weiter voranschreitet. Die Geschäftsanschrift von Dr. Reuter lautet Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland. Kontakt: e.reuter@dr-reuter.eu . "Wir beobachten ein wachsendes strategisches und institutionelles Interesse europäischer Märkte an sicheren Lieferketten für kritische Rohstoffe, insbesondere für Batteriematerialien, Verteidigungs- und fortschrittliche Industrieanwendungen", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Europäische Akteure legen zunehmend Wert auf die Diversifizierung der Versorgung weg von stark konzentrierten Graphitquellen. Die Zusammenarbeit mit Dr. Reuter stärkt unsere Fähigkeit, direkt mit deutschen und europäischen Kapitalmärkten zu kommunizieren, die institutionelle Wahrnehmung zu erhöhen und den Investorenzugang zu verbessern, während wir unsere Rohstoff- und Technologieinitiativen weiterentwickeln." Die Beauftragung erfolgt zu einem Zeitpunkt zunehmender europäischer politischer und industrieller Bestrebungen zur Sicherung heimischer und verbündeter Quellen kritischer Rohstoffe. Regierungen und Industrieakteure priorisieren verstärkt Lieferkettenresilienz, Diversifizierung weg von hochkonzentrierten ausländischen Bezugsquellen sowie langfristigen Zugang zu Graphit und anderen Materialien für Batterie-, Energiespeicher-, Verteidigungs- und weitergehende Dual-Use-Industrieanwendungen. Initiativen zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft und industriellen Kapazitäten, einschließlich strategischer Rahmenwerke wie der EU-Initiative "ReArm Europe", erhöhen die Nachfrage nach sicheren, rückverfolgbaren und jurisdiktionskonformen Graphitlieferketten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine hochgradigen natürlichen Graphitressourcen sowie seine nachgelagerte Verarbeitungsstrategie gut mit diesen sich entwickelnden europäischen Verteidigungs- und Dual-Use-Lieferkettenprioritäten übereinstimmen. Ergänzend zu diesem Mandat wird das Unternehmen an der Canadian Critical Minerals Mission to Europe teilnehmen, die vom 16. bis 20. Februar 2026 stattfindet, mit geplanten Terminen in Rom, München und Paris gemeinsam mit Vertretern von Natural Resources Canada und Invest in Canada. Die Mission soll den direkten Dialog mit Regierungsvertretern, Industriepartnern und institutionellen Investoren fördern, die Weiterentwicklung sicherer transatlantischer Lieferketten für kritische Rohstoffe unterstützen und strategische Beziehungen in europäischen Kapitalmärkten sowie nachgelagerten Industriesektoren ausbauen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Dr. Reuter Investor-Relations- und Finanz-PR-Dienstleistungen in europäischen Kapitalmärkten erbringen, einschließlich Kampagnen- und Fachartikeln, Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen, Medienansprache, Social-Media-Aktivitäten sowie laufender Performance-Berichterstattung. Die Vereinbarung beginnt am 16. Februar 2026 und läuft zunächst über sechs Monate bis zum 16. August 2026 zu einer monatlichen Vergütung von 4.000 €. Nach drei Monaten erfolgt eine Leistungsüberprüfung, nach der das Unternehmen das Mandat innerhalb von sieben Tagen ohne Strafzahlung kündigen kann, sofern die Leistungen nicht den Erwartungen entsprechen. Nach Ablauf der Erstlaufzeit kann die Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Dr. Reuter handelt unabhängig vom Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere von Focus Graphite. Über Focus Graphite Advanced Materials Inc. Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Rohstoffe neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und innovativen Batterietechnologien. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittlichen Werkstoffindustrien zu werden. Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt das Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Focus geht über den reinen Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter unseren patentangemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphit zur Verbesserung von Batterieleistung und Effizienz. Unser Innovationsanspruch ermöglicht eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen engagieren wir uns für den Aufbau einer resilienten, lokal gesicherten Versorgung mit kritischen Rohstoffen - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung der globalen Energiewende. Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite Investorenkontakt: Dean Hanisch

Geschäftsführer (CEO), Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060 Jason Latkowcer

Vizepräsident Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" sowie ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen und basieren auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und Zeitpunkts solcher Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich: (i) der erwarteten Leistungen von Dr. Reuter Investor Relations; (ii) der erwarteten Vorteile der Beauftragung, einschließlich erhöhter Sichtbarkeit und Investorenwahrnehmung; (iii) der Teilnahme an der Canadian Critical Minerals Mission to Europe; (iv) möglicher Ergebnisse dieser Termine; sowie (v) der strategischen Positionierung des Unternehmens in europäischen Märkten für kritische Rohstoffe und fortschrittliche Materialien. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu zählen u. a. Marktbedingungen, regulatorische Genehmigungen, wirtschaftliche Veränderungen, Finanzierungsrisiken sowie operative Risiken im Zusammenhang mit Exploration und Entwicklung. Die TSX Venture Exchange sowie deren Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/283522 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/283522

