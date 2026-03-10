Kritische Mineralien und Verteidigungs-Lieferketten rücken Entwickler von Flockengraphit wieder in den Fokus

Anzeige / Werbung

Sicherheitsbedenken, geopolitische Entwicklungen und die steigende Nachfrage nach Batterien verändern den Graphitmarkt - und rücken hochgradige Lagerstätten im Westen stärker in den Fokus von Investoren.

Verteidigungs-Lieferketten rücken Graphit auf die strategische Agenda

Graphit entwickelt sich zunehmend zu einem der strategisch wichtigsten Materialien in der globalen Energie- und Verteidigungswirtschaft.

Während das Mineral weithin als zentraler Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien bekannt ist, reicht seine Bedeutung weit darüber hinaus. Hochreiner Flockengraphit ist unverzichtbar für fortschrittliche Militärtechnologien, darunter radarabsorbierende Beschichtungen, Raketenkomponenten, thermische Managementsysteme in der Luft- und Raumfahrt sowie Hochtemperatur-Fertigungsprozesse in der Verteidigungsindustrie.

Diese Anwendungen haben die Aufmerksamkeit von politischen Entscheidungsträgern verstärkt auf sich gezogen. Die NATO hat Graphit als einen Rohstoff mit erhöhtem Versorgungsrisiko für Verteidigungssysteme eingestuft, während westliche Regierungen daran arbeiten, ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern. China dominiert derzeit sowohl den Graphitabbau als auch die Verarbeitung und stellt den Großteil des raffinierten, batteriegeeigneten Materials.

Die Konzentration des Angebots beginnt die Kapitalallokation in der Branche zu verändern: Regierungen und Hersteller suchen zunehmend nach alternativen Bezugsquellen in Nordamerika und befreundeten Jurisdiktionen.

Dieser Wandel lenkt erneut Aufmerksamkeit auf Unternehmen, die große Flockengraphit-Lagerstätten außerhalb Chinas entwickeln.

Ein kleiner Sektor mit auseinandergehenden Marktbewertungen

Trotz wachsender strategischer Bedeutung bleibt der börsennotierte Flockengraphit-Sektor relativ klein und fragmentiert, mit nur einer Handvoll fortgeschrittener Projektentwickler.

Zu den sichtbarsten gehört Nouveau Monde Graphite Inc. (ISIN: CA67075U1012) mit einer Marktkapitalisierung von etwa 520 Mio. CAD (Stand: 06.03.2025). Das Unternehmen entwickelt die Matawinie-Mine in Québec sowie eine geplante Batterie-Material-Verarbeitungsanlage in Bécancour und positioniert sich damit als vertikal integrierter Zulieferer für die Lieferkette der Elektrofahrzeugindustrie.

Ein weiterer bedeutender Entwickler ist Graphite One Inc. (ISIN: CA38871W1041) mit einer Bewertung von rund 270 Mio. CAD. Sein Vorzeigeprojekt Graphite Creek in Alaska beherbergt eine der größten Graphitressourcen in den Vereinigten Staaten und spielt eine zentrale Rolle in Washingtons Bestrebungen, eine heimische Produktion von Anodenmaterial aufzubauen.

Anderswo im Sektor hat die Northern Graphite Corporation (ISIN: CA66516R4013) einen Marktwert von etwa 70 Mio. CAD und betreibt die Lac-des-Iles-Mine in Québec, während sie Expansionsmöglichkeiten in Afrika und Nordamerika untersucht.

Falcon Energy Materials plc (ISIN: IE000H3Y0B90) mit einer Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. CAD treibt das weit fortgeschrittene Duwi-Graphitprojekt in Ägypten voran und zielt sowohl auf Batterie- als auch auf Industriemärkte ab.

Unterdessen entwickelt South Star Battery Metals Corp. (ISIN: CA8404352004) - mit einem Marktwert von etwa 45 Mio. CAD - das Santa-Cruz-Graphitprojekt in Brasilien, eine der wenigen neuen Graphitminen in der westlichen Hemisphäre, die sich der kommerziellen Produktion nähern.

Die unterschiedlichen Bewertungen spiegeln verschiedene Entwicklungsstadien, Projektgrößen und strategische Positionierungen innerhalb der entstehenden Batterie-Lieferkette wider.

Der Gehalt bleibt entscheidend in einem qualitätsgetriebenen Markt

Bei Graphitprojekten ist der Erzgehalt weiterhin einer der wichtigsten Differenzierungsfaktoren.

Flockengraphit-Lagerstätten werden typischerweise mit Gehalten zwischen 2% und 8% graphitischem Kohlenstoff abgebaut. Höhere Gehalte können die Wirtschaftlichkeit eines Projekts deutlich verbessern, da weniger Erz verarbeitet werden muss, um Konzentrat zu produzieren, und die Verarbeitungskosten sinken.

Branchenvergleiche verdeutlichen die Unterschiede: Mehrere bekannte Lagerstätten im Sektor liegen im mittleren einstelligen Prozentbereich, während nur wenige mehr als 10 % graphitischen Kohlenstoff aufweisen.

Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E1060) sticht hier hervor. Das Lac-Knife-Projekt des Unternehmens in Québec weist einen durchschnittlichen Gehalt von etwa 15 % graphitischem Kohlenstoff auf und zählt damit zu den hochgradigsten Flockengraphit-Lagerstätten unter börsennotierten Wettbewerbern.

Hohe Gehalte sind besonders wichtig für Märkte für großflockigen Graphit, bei denen Reinheit, Flockengröße und Konzentratqualität zu Preisaufschlägen führen können.

Die Lagerstätte Lac Knife ist zudem für ihre hohe Flockenreinheit bekannt. Flotationstests erzeugten Konzentrate mit über 98% Graphit, was die nachgelagerte Verarbeitung erleichtern könnte.

Québec entwickelt sich zu einem strategischen Graphit-Zentrum

Auch die geografische Lage prägt zunehmend die Wettbewerbslandschaft. Québec hat sich rasch zu einer der aktivsten Graphitregionen außerhalb Chinas entwickelt, begünstigt durch etablierte Bergbauinfrastruktur, CO2-arme Wasserkraft und wachsende staatliche Unterstützung für Batterie-Lieferketten.

Das Lac-Knife-Projekt von Focus Graphite liegt in diesem entstehenden Korridor etwa 27 Kilometer südlich der Bergbaustadt Fermont. Die 2023 abgeschlossene Machbarkeitsstudie skizziert eine potenzielle Minenlaufzeit von 27 Jahren, gestützt auf gemessene und angezeigte Ressourcen mit durchschnittlich über 15% graphitischem Kohlenstoff.

Auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts spiegelt die Vorteile des hohen Gehalts und der vorhandenen Infrastruktur wider. Die Studie schätzt einen Netto-Barwert vor Steuern von rund 500,9 Mio. USD sowie eine interne Rendite von 28,7%, bei einer prognostizierten Amortisationszeit von weniger als drei Jahren.

Solche Kennzahlen wecken Interesse, da Regierungen zunehmend sichere heimische Quellen für kritische Mineralien priorisieren.

Vom Bergbau zu fortschrittlichen Materialien

Graphitentwickler versuchen außerdem, über den reinen Bergbau hinauszugehen und höherwertige Materialien zu produzieren.

Focus Graphite arbeitet an Verarbeitungstechnologien zur Herstellung von batteriefähigem sphärischem Graphit und anderen fortschrittlichen Kohlenstoffmaterialien. Das Unternehmen erhielt zudem 14,1 Mio. CAD staatliche Förderung aus Kanada, um eine Demonstrationsanlage für elektrothermische Reinigung zu entwickeln, die ultrahochreinen Graphit ohne chemische Verarbeitung herstellen kann.

Dieser technologische Vorstoß spiegelt einen breiteren Branchentrend wider. Westliche Regierungen konzentrieren sich zunehmend nicht nur auf den Abbau von Graphit, sondern auch auf den Aufbau heimischer Raffinations- und Anodenproduktionskapazitäten.

Für Unternehmen, die hochwertige Lagerstätten mit nachgelagerter Verarbeitung kombinieren können, könnte der strategische Wert weit über den reinen Rohstoff hinausgehen.

Strategische Materialien, strategische Bewertungen

Der Flockengraphit-Sektor befindet sich noch früh in seinem Entwicklungszyklus, und außerhalb Chinas sind derzeit nur wenige Minen in Betrieb.

Doch das Zusammenspiel aus Verteidigungs-Lieferketten, Elektrofahrzeug-Nachfrage und geopolitischen Versorgungsrisiken erhöht kontinuierlich die Aufmerksamkeit für die Branche.

Während Regierungen versuchen, zuverlässige Quellen kritischer Mineralien zu sichern, könnten Entwickler mit hochgradigen Lagerstätten in stabilen Jurisdiktionen eine zunehmend wichtige Rolle im entstehenden Ökosystem für Batterie- und Verteidigungsmaterialien einnehmen.

In diesem Umfeld zeigen Projekte wie Lac Knife - mit ungewöhnlich hohen Gehalten, Machbarkeitsniveau der Entwicklung und Nähe zur nordamerikanischen Industrie - wie sich die nächste Generation der Graphitversorgung herausbilden könnte.

Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Enthaltene Werte: CA34416E8743,CA8404352004