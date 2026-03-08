Iran-Konflikt eskaliert: Warum Verteidigungsaktien und Rohstoffe jetzt im Fokus stehen

Anzeige / Werbung

Die jüngsten Angriffe der USA und Israels auf Iran - und die anschließenden Raketen- und Drohnenreaktionen Teherans - markieren eine neue Eskalationsstufe im Nahen Osten. Für die Kapitalmärkte ist die Lage klar: Geopolitisches Risiko ist zurück - mit unmittelbaren Folgen für Verteidigungsaktien, Energiepreise und strategische Rohstoffe.

Analysten von Morgan Stanley sprechen bereits davon, dass der Konflikt ein "zentraler Treiber" für steigende Verteidigungsausgaben sein dürfte.

Rüstungsaktien unter Strom

Besonders europäische Titel reagierten deutlich. BAE Systems PLC (ISIN: GB0002634946) legte zeitweise über 5% zu. Auch Leonardo S.p.A. (ISIN: IT0003856405), Dassault Aviation (ISIN: FR0014004L86) und Kongsberg Gruppen (ISIN: NO0013536151) profitieren von der Erwartung, dass Luft- und Raketenabwehrsysteme noch stärker nachgefragt werden.

Die Argumentation ist strategisch:

Die USA könnten ihren Fokus stärker auf den Nahen Osten legen.

Europa müsste seine sicherheitspolitische Eigenständigkeit weiter ausbauen.

Golfstaaten wie Saudi-Arabien oder Katar dürften ihre Budgets erhöhen.

In Washington kursieren zudem Pläne, das US-Verteidigungsbudget bis 2027 um rund 50% auf etwa 1,5 Billionen US-Dollar anzuheben. Für Unternehmen mit hoher US-Exposure - wie BAE Systems (rund 45% Umsatzanteil) - entsteht dadurch zusätzlicher Hebel.

Geopolitische Unsicherheit wirkt hier wie ein Multiplikator: Je länger die Instabilität anhält, desto nachhaltiger dürfte der Budgetdruck bleiben.

Ölmarkt im Schockzustand

Parallel reagierten die Energiemärkte heftig. Die Aussicht auf eine mögliche Störung der Straße von Hormus - durch die rund 20% der weltweiten Öltransporte laufen - ließ die Preise für ICE-Gasoil-Futures zeitweise über 900 US-Dollar pro Tonne steigen.

Über 150 Tanker warteten Berichten zufolge außerhalb der Meerenge. Reedereien wie CMA CGM stoppten oder verlegten Routen. Versicherungsprämien für Kriegsrisiken schossen nach oben.

Für Europa bedeutet das steigende Diesel- und Heizölpreise. In Deutschland zogen Angebote für Mitteldestillate binnen Stunden spürbar an. Raffineriewartungen verschärfen die Lage zusätzlich.

Graphit als sicherheitspolitischer Hebel: Focus Graphite im strategischen Kontext

Während Öl- und Rüstungswerte unmittelbar auf militärische Eskalationen reagieren, verschiebt sich im Hintergrund die strategische Aufmerksamkeit auf vorgelagerte Lieferketten - insbesondere bei kritischen Mineralien.

Genau hier positioniert sich Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) mit seinem staatlich geförderten Pilotprogramm in Kanada. Hochreines Graphit ist nicht nur essenziell für Lithium-Ionen-Batterien, sondern auch für Hochtemperaturanwendungen, Energiespeicherlösungen und bestimmte Verteidigungstechnologien.

In einem Umfeld, in dem Handelsrouten wie die Straße von Hormus als verwundbar gelten und geopolitische Blockbildung zunimmt, gewinnt die Lokalisierung von Rohstoffverarbeitung außerhalb geopolitischer Spannungszonen an Bedeutung.

Mit der von Natural Resources Canada unterstützten Pilotverarbeitung am Lac-Knife-Projekt bewegt sich Focus Graphite in Richtung einer integrierten nordamerikanischen Wertschöpfungskette - vom Erz bis zum hochreinen Endprodukt.

Für Investoren entsteht dadurch eine zusätzliche strategische Komponente: Nicht nur Verteidigungsunternehmen profitieren von steigenden Sicherheitsbudgets, sondern auch Rohstoffentwickler, die kritische Materialien für diese Industrien bereitstellen.

Geopolitische Unsicherheit erhöht somit indirekt den Wert stabiler, westlich kontrollierter Lieferquellen - ein Faktor, der über klassische Rohstoffzyklen hinausgeht.

Strategische Rohstoffe rücken erneut ins Zentrum

Neben Öl und Rüstungstiteln profitieren auch strategische Industriemetalle von geopolitischer Unsicherheit. Luftabwehrsysteme, Raketen, Drohnen und Hochtemperaturkomponenten benötigen Spezialmaterialien - darunter Wolfram und hochreines Graphit.

Hier schließt sich der Kreis zur strategischen Rohstoffdebatte, die wir bereits beleuchtet haben: Westliche Staaten versuchen zunehmend, Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.

Unternehmen wie Almonty Industries im Wolfram-Bereich oder Focus Graphite Inc. im Graphit-Segment adressieren genau diese sicherheitspolitische Dimension.

Während Verteidigungsunternehmen die Systeme liefern, stellen Rohstoffentwickler die kritischen Basismaterialien bereit. In einem eskalierenden geopolitischen Umfeld gewinnt diese vorgelagerte Ebene an strategischer Bedeutung.

Kapitalmarktlogik: Sicherheit schlägt Zyklik

Historisch führen militärische Eskalationen häufig zu: Umschichtungen in Verteidigungs- und Energietitel, Absicherungskäufen bei Rohstoffen, Abflüssen aus risikoreichen Märkten und Steigender Volatilität bei Währungen und Anleihen.

Der aktuelle Konflikt verstärkt zusätzlich einen strukturellen Trend: Sicherheit wird politisch höher priorisiert als fiskalische Zurückhaltung. Das bedeutet langfristig höhere Verteidigungsausgaben - selbst unabhängig vom konkreten Kriegsverlauf.

Fazit: Eine neue geopolitische Prämie

Die Angriffe auf Iran markieren keinen isolierten Zwischenfall, sondern könnten eine Phase anhaltender Instabilität einleiten. Für Investoren entstehen mehrere Ebenen:

Kurzfristig: Volatilität, steigende Energiepreise, Kursgewinne bei Rüstungsaktien

Mittelfristig: Höhere Verteidigungsbudgets in Europa, USA und Golfstaaten

Langfristig: Strategische Neubewertung von Lieferketten und kritischen Rohstoffen

Sollte sich die Lage verfestigen, dürfte sich eine "geopolitische Prämie" in Verteidigungs- und Rohstoffwerten etablieren. Sicherheit - militärisch wie energetisch - wird damit zu einem zentralen Investmentthema des Jahres 2026.

