Der KI-induzierte Abverkauf im Softwaresektor hat auch vor der Chapters Group nicht haltgemacht. Wir werten die Kursverluste jedoch als reines Markt-Sentiment, da die operative Basis des Portfolios weiterhin völlig intakt ist. Chapters hält primär unverzichtbare Kernsysteme ("mission-critical") in regulierten Nischen. Diese zeichnen sich durch hohe Wechselbarrieren aus und sind gegenüber KI-Disruptionen äußerst widerstandsfähig. Angesichts gesunkener Branchen-Bewertungen rücken wir von relativen Vergleichen ab und setzen auf fundamentale Bewertungsmodelle (DCF und SOTP). Wir sind der Meinung, dass der Markt hier überreagiert und die Substanz des Portfolios unterschätzt. Daher bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 48,00 EUR und sehen den jüngsten Ausverkauf als attraktive Einstiegsmöglichkeit. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
© 2026 mwb research