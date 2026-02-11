FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS INSURANCE SECTOR TO 'UNDERWEIGHT' WEGEN KI-BEDENKEN - BARCLAYS RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 1270 PENCE - CITIGROUP CUTS DRAX GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 923 (850) PENCE - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 495 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES EASYJET TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 600 (490) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MONDI PRICE TARGET TO 910 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3780 (3220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4400 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1225 (1240) PENCE - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 510 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 8010 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 455 (465) PENCE - 'NEUTRAL'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News