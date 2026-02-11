© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoEutelsat sichert sich fast eine Milliarde Euro mit Staatsgarantie. Das Geld fließt in neue LEO-Satelliten und ist zentral für die Refinanzierung.Eutelsat hat eine Exportkreditfinanzierung von rund einer Milliarde Euro unterzeichnet. Das Geld dient der Beschaffung neuer LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) für die OneWeb-Konstellation. Das Unternehmen teilte dies am Mittwoch in einem Pressebericht mit. Die Finanzierung wird von mehreren Geschäftsbanken bereitgestellt. Sie profitieren von einer Garantie des französischen Staates. Diese Garantie wird über die staatliche Exportkreditagentur Bpifrance Assurance Export gewährt. Das abgesicherte Volumen beläuft sich auf rund 975 Millionen Euro. …Den vollständigen Artikel lesen
