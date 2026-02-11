EQS-News: Deutsche Payment A1M SE
Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft mit Trust Payments
Berliner Payment-Orchestrator erweitert Partnernetzwerk um führenden britischen Payment Service Provider
Trust Payments ist ein etablierter Payment Service Provider mit Hauptsitz in London und regulatorischen Lizenzen der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien sowie der Malta Financial Services Authority (MFSA). Das Unternehmen bietet Payment Gateway Services, Acquiring-Lösungen und Zugang zu über 100 Zahlungsmethoden weltweit.
Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird die Deutsche Payment A1M SE als autorisierter Introducer für Trust Payments im europäischen Markt tätig. Die Partnerschaft umfasst sowohl Payment Gateway Services für E-Commerce-Händler als auch Acquiring-Lösungen über das Trust Payments Netzwerk.
"Mit Trust Payments gewinnen wir einen erfahrenen Partner mit vollständiger Lizenzierung in UK und der EU", erklärt Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE. "Diese Partnerschaft stärkt unser Netzwerk und ermöglicht uns, unseren Kunden noch umfassendere Payment-Lösungen anzubieten."
