Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen
Berliner Payment-Orchestrator erklärt den strategischen Aufbau seines PSP-Netzwerks für abgeschlossen - globale Abdeckung von SEPA über Nordamerika und Lateinamerika bis Asien-Pazifik, Hongkong und Afrika steht
Berlin, 12. Februar 2026 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss des strategischen Aufbaus ihres internationalen Partnernetzwerks bekannt. Das Unternehmen verfügt damit über Zugang zu über 500 Zahlungsmethoden in mehr als 180 Ländern und 200+ Währungen - von Visa und Mastercard über Apple Pay, Alipay und SEPA-Instant bis hin zu Pix in Brasilien, Interac in Kanada und UPI in Indien.
"Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus - das ist unser strategischer Vorteil."
Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE
"Mit dem Abschluss unserer Netzwerk-Strategie können wir Unternehmen jeder Größe eine Zahlungsreichweite bieten, die nahezu jeden relevanten Markt der Erde abdeckt - von Hongkong bis São Paulo, von Stockholm bis Kapstadt. Unsere Kunden erhalten die gesamte Komplexität internationaler Zahlungssysteme aus einer Hand, profitieren aber gleichzeitig davon, dass wir für jeden Markt und jede Anforderung den jeweils besten spezialisierten Partner einsetzen", erläutert Herbst.
Der Aufbau des Partnernetzwerks war von Beginn an das zentrale strategische Ziel des Unternehmens. Als unabhängiger Payment-Orchestrator setzt die Deutsche Payment A1M SE bewusst auf Partnerschaften mit spezialisierten Payment Service Providern statt auf den Aufbau eigener Zahlungsinfrastruktur. Mit der heutigen Bekanntgabe erklärt das Unternehmen diese Aufbauphase für abgeschlossen.
Länderabdeckung im Detail
Europa - SEPA-Raum und darüber hinaus
Lückenlose Abdeckung des gesamten SEPA-Raums mit 50 Ländern und Territorien:
Nord-, Mittel- und Südamerika
Asien-Pazifik
Naher Osten, Türkei und Afrika
Verfügbare Zahlungsmethoden im Detail
Das aggregierte Portfolio des Partnernetzwerks umfasst sämtliche relevanten Zahlungskategorien:
Netzwerk-Kennzahlen auf einen Blick
Orchestrierung als strategischer Vorteil
Händler erhalten über eine einzige Partnerschaft Zugang zu sämtlichen aufgeführten Ländern, Zahlungsarten und Währungen - ohne selbst multiple Verträge mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern abschließen und verwalten zu müssen. Ergänzend optimiert die KI-gestützte Lösung SaveMyFees bestehende Zahlungskosten, während die BNPL Cloud mit über 70 Buy-Now-Pay-Later-Anbietern die Conversion-Rate im E-Commerce steigert.
"Kein einzelner PSP deckt alle Märkte und alle Zahlungsarten optimal ab. Genau das war unser strategisches Ziel: Ein Netzwerk aufbauen, das für jede Anforderung die beste Lösung bereithält. Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht", so Herbst.
Über Deutsche Payment A1M SE
Deutsche Payment A1M SE
12.02.2026
