Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen Berliner Payment-Orchestrator erklärt den strategischen Aufbau seines PSP-Netzwerks für abgeschlossen - globale Abdeckung von SEPA über Nordamerika und Lateinamerika bis Asien-Pazifik, Hongkong und Afrika steht Berlin, 12. Februar 2026 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss des strategischen Aufbaus ihres internationalen Partnernetzwerks bekannt. Das Unternehmen verfügt damit über Zugang zu über 500 Zahlungsmethoden in mehr als 180 Ländern und 200+ Währungen - von Visa und Mastercard über Apple Pay, Alipay und SEPA-Instant bis hin zu Pix in Brasilien, Interac in Kanada und UPI in Indien. "Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus - das ist unser strategischer Vorteil." Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE "Mit dem Abschluss unserer Netzwerk-Strategie können wir Unternehmen jeder Größe eine Zahlungsreichweite bieten, die nahezu jeden relevanten Markt der Erde abdeckt - von Hongkong bis São Paulo, von Stockholm bis Kapstadt. Unsere Kunden erhalten die gesamte Komplexität internationaler Zahlungssysteme aus einer Hand, profitieren aber gleichzeitig davon, dass wir für jeden Markt und jede Anforderung den jeweils besten spezialisierten Partner einsetzen", erläutert Herbst. Der Aufbau des Partnernetzwerks war von Beginn an das zentrale strategische Ziel des Unternehmens. Als unabhängiger Payment-Orchestrator setzt die Deutsche Payment A1M SE bewusst auf Partnerschaften mit spezialisierten Payment Service Providern statt auf den Aufbau eigener Zahlungsinfrastruktur. Mit der heutigen Bekanntgabe erklärt das Unternehmen diese Aufbauphase für abgeschlossen. Länderabdeckung im Detail Europa - SEPA-Raum und darüber hinaus Lückenlose Abdeckung des gesamten SEPA-Raums mit 50 Ländern und Territorien: Region Länder DACH Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein Nordics Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Island Benelux Niederlande, Belgien, Luxemburg Westeuropa Frankreich, Irland, Monaco Südeuropa Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Malta, Zypern, Andorra, San Marino, Vatikanstadt Südosteuropa Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo Osteuropa Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Moldawien Baltikum Estland, Lettland, Litauen Britische Inseln Vereinigtes Königreich, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar

Nord-, Mittel- und Südamerika Region Länder Nordamerika Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada Mexiko & Zentralamerika Mexiko, Costa Rica, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belize Karibik Jamaika, Trinidad und Tobago, Dominikanische Republik, Haiti Südamerika Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Suriname

Asien-Pazifik Region Länder Ostasien China, Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea Südostasien Singapur, Vietnam, Philippinen, Thailand, Malaysia, Indonesien Südasien Indien Ozeanien Australien, Neuseeland

Naher Osten, Türkei und Afrika Region Länder Naher Osten Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Katar, Jordanien, Libanon Türkei Türkei Nordafrika Marokko, Ägypten, Tunesien Subsahara-Afrika Südafrika, Kenia, Nigeria, Ghana

Verfügbare Zahlungsmethoden im Detail Das aggregierte Portfolio des Partnernetzwerks umfasst sämtliche relevanten Zahlungskategorien: Kategorie Zahlungsmethoden Internationale Kreditkarten Visa, Mastercard, American Express, JCB, Discover, Diners Club Internationale Debitkarten Visa Debit, Mastercard Debit, Maestro, V Pay Chinesische Kartensysteme UnionPay Lokale Karten - Brasilien Elo, Hipercard Lokale Karten - Chile Magna Lokale Karten - Belgien Bancontact / Mister Cash Lokale Karten - Deutschland Girocard (In-Store / POS) Digitale Wallets - Global Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal Digitale Wallets - China Alipay, WeChat Pay Digitale Wallets - Europa Skrill, Satispay (IT), MobilePay (DK/FI), Paysera (PL) Open Banking - Paneuropäisch DPMax, Trustly, Wero, Pay by Bank Open Banking - Niederlande iDEAL Open Banking - Polen BLIK, Przelewy24 Open Banking - Österreich EPS Open Banking - Italien MyBank Open Banking - Portugal Multibanco Open Banking - DACH Klarna / Sofort Echtzeit - Brasilien Pix Echtzeit - Mexiko SPEI Echtzeit - Indien UPI Echtzeit - Kanada Interac Online, Interac e-Transfer SEPA-Überweisungen SEPA Credit Transfer, SEPA Instant Credit Transfer Lastschrift - Europa SEPA Direct Debit (Core), EuroDebit Lastschrift - UK Bacs Direct Debit Lastschrift - USA ACH Direct Debit Buy Now Pay Later Klarna (Rechnung / Ratenkauf) + 70 weitere BNPL-Anbieter via BNPL Cloud Prepaid / Voucher Paysafecard (global) Cash-basiert - Mexiko OXXO Cash-basiert - Brasilien Boleto Bancário Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum u. a. via BitPay-Integration Recurring / Subscriptions Tokenisierte Kartenzahlungen, SEPA-Mandate, Card-on-File POS / In-Store Kontaktlose Kartenzahlung (NFC), Girocard, Debitkarten-Terminals

Netzwerk-Kennzahlen auf einen Blick Kennzahl Wert Erreichbare Länder 180+ auf fünf Kontinenten SEPA-Raum 50 Länder und Territorien - 520 Mio. Konsumenten Verfügbare Zahlungsmethoden 500+ (Karten, Wallets, APMs, Open Banking, BNPL, Crypto, POS) Processing-Währungen 200+ Settlement-Währungen 25+ Bankverbindungen weltweit 1.000+ BNPL-Anbieter (via BNPL Cloud) 70+ Branchen E-Commerce, POS / Retail, iGaming, Forex, Travel, Crypto, Subscription, Hospitality

Orchestrierung als strategischer Vorteil

Das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE deckt als unabhängige Sales Organization (ISO) sämtliche relevanten Zahlungsmärkte weltweit ab - ohne eigene Zahlungsinfrastruktur betreiben zu müssen. Der Kern des Geschäftsmodells: Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus. Händler erhalten über eine einzige Partnerschaft Zugang zu sämtlichen aufgeführten Ländern, Zahlungsarten und Währungen - ohne selbst multiple Verträge mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern abschließen und verwalten zu müssen. Ergänzend optimiert die KI-gestützte Lösung SaveMyFees bestehende Zahlungskosten, während die BNPL Cloud mit über 70 Buy-Now-Pay-Later-Anbietern die Conversion-Rate im E-Commerce steigert. "Kein einzelner PSP deckt alle Märkte und alle Zahlungsarten optimal ab. Genau das war unser strategisches Ziel: Ein Netzwerk aufbauen, das für jede Anforderung die beste Lösung bereithält. Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht", so Herbst. - - - Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) ist ein börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin. Als unabhängige Sales Organization (ISO) verbindet das Unternehmen Händler und Unternehmen mit einem Netzwerk von über 70 Payment Service Providern weltweit. Durch strategische Beratung, KI-gestützte Kostenoptimierung (SaveMyFees) und eine proprietäre Proxy-Gateway-Lösung bietet das Unternehmen eine einzigartige Wertschöpfung im fragmentierten europäischen Payment-Markt. Notiert an der Börse Düsseldorf. Pressekontakt

Deutsche Payment A1M SE

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

Vorstand: Alex Herbst

E-Mail: info@deutsche-payment.com

Web: www.deutsche-payment.com



