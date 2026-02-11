Gerresheimer (GXI) hat die Veröffentlichung seiner Finanzzahlen für 2025 verschoben und weitere Untersuchungen zur Ertragsrealisierung und Lagerwertbewertung eingeleitet, was die Bedenken hinsichtlich der Finanzberichterstattung weiter verstärkt. Die erweiterten Korrekturen für 2024 sowie erhebliche nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 220-240 Millionen Euro stellen einen erheblichen Schock für die Bilanz dar, und das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2025 wird voraussichtlich stark negativ ausfallen. Der geplante Verkauf von Centor, einem margenstarken US-Geschäft, könnte kurzfristig eine Reduzierung der Verschuldung unterstützen, ist jedoch strategisch verwässernd. Obwohl der Ausblick für 2026 auf eine operationale Resilienz hindeutet, bleibt die Transparenz gering. Zudem dominieren Governance-Probleme und Unsicherheiten in der Rechnungslegung den Investment Case. Wir senken unsere Schätzungen und wenden in unserem DCF-Modell einen höheren Risikofaktor an, was zu einem neuen Kursziel von 19,10 Euro (von zuvor 27,60 Euro) führt. Wir bekräftigen unsere HOLD-Empfehlung, da es an kurzfristigen Katalysatoren mangelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag





© 2026 mwb research