Aktuell sind die Sorgen um einen Abverkauf an der Börse groß - und die Investmentbank Goldman Sachs hat nun vor weiterem Ungemach gewarnt. Was die Analysten dort beunruhigt - und wie es die Kurse belasten soll. Die aktuellen Kurs-Turbulenzen im Technologiebereich beschäftigen auch die Investmentbank Goldman Sachs. In einer Mitteilung an die eigenen Kunden haben ihre Strategen nun davor gewarnt, dass es noch schlimmer werden könnte. Goldman warnt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE