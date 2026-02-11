Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt agieren die Investoren am Mittwoch vor den am Nachmittag anstehenden wichtigen US-Daten zurückhaltend. Zudem weiten sich die Sorgen um die «disruptiven» Veränderungen von KI für viele wirtschaftliche Sektoren aus. Und die hohe Schuldenaufnahme einiger grosser US-Techkonzerne facht die Angst um zu hohe Bewertungen in der Branche weiter an. Am Nachmittag richtet sich dann der Fokus auf den verschobenen US-Arbeitsmarktbericht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
