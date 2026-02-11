© Foto: J. David Ake/APNachdem der Bierabsatz 2025 weiter gesunken ist, plant Heineken in den nächsten zwei Jahren drastische Maßnahmen, um Kosten zu senken.Heineken kündigte am Mittwoch an, in den nächsten zwei Jahren Tausende von Stellen abzubauen, nachdem die Absatzmengen Ende 2025 weiter gesunken sind. Im Rahmen eines bereits angekündigten Plans zur Einsparung von Hunderten Millionen Euro pro Jahr teilte der niederländische Brauereikonzern mit, dass er in den nächsten zwei Jahren zwischen 5.000 und 6.000 Stellen abbauen wird. Dieser Schritt zielt darauf ab, "die Produktivität in großem Umfang zu steigern, um erhebliche Einsparungen zu erzielen". Der Plan zum Stellenabbau folgt auf die Meldung von Heineken …Den vollständigen Artikel lesen
