© Foto: DesignIt - Zoonar.com/DesignItDie Aktie von Dassault Systèmes erlebte am Mittwoch einen dramatischen Kurssturz und fiel zeitweise um bis zu 20 Prozent auf 17,92 Euro. Das war der größte Kursverlust des französischen Softwareunternehmens seit 2002.Grund dafür waren enttäuschende Zahlen für das vierte Quartal 2025 sowie eine schwache Prognose für das laufende Jahr. Im vergangenen Quartal erzielte Dassault Systèmes einen Umsatz von 1,68 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die laut Bloomberg einen Umsatz von 1,74 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Die Sorgen über die schwache Umsatzentwicklung …Den vollständigen Artikel lesen
