FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Mit seiner Schätzung eines Wachstums auf vergleichbarer Basis von 6,7 Prozent liege er leicht über der Konsensprognose, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Niedrigeren Vergleichswerten in der Vergangenheit und der Aussicht auf Steuererstattungen in den USA stünden schwächere Marktdaten aus der Kosmetik- und Schönheitsbranche gegenüber./bek/ag
ISIN: FR0000120321
