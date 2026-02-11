Paris/London/Zürich - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich am Mittwoch erneut zurückgehalten. «Die Dynamik an den europäischen Finanzmärkten nimmt vor der Publikation der US-Arbeitsmarktdaten etwas ab», beschrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets das Geschehen. «Es sind klare Tendenzen für Gewinnmitnahme erkennbar.» Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 sank am Mittag um 0,24 Prozent auf 6.032,33 Punkte. Ausserhalb der Eurozone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
