TeamViewer (TMV) hat die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Wie bereits vorab mitgeteilt, blieben die pro forma Einnahmen im Jahresvergleich stabil bei 194,6 Millionen EUR (+2% im Jahresvergleich in konstanten Währungen [cc]) im vierten Quartal, was den pro forma Gesamtumsatz für das Gesamtjahr auf 767,5 Millionen EUR (+5% im Jahresvergleich in cc) anhebt. Dies liegt im Einklang mit der Unternehmensprognose, das untere Ende der Spanne von 766 Millionen bis 785 Millionen EUR zu erreichen. TMV erzielte zudem die angestrebte bereinigte EBITDA-Marge von ca. 44% für das Gesamtjahr (45% im vierten Quartal) durch diszipliniertes Kostenmanagement. Das Unternehmen zeigte eine verbesserte Ausführungsqualität mit einer signifikanten Beschleunigung beim jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) im Segement Enterprise (+19% im Jahresvergleich in cc) und einer Rückkehr zum positiven sequentialen ARR-Wachstum bei 1E. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management nur ein schwaches Umsatzwachstum von 0%-3% im Jahresvergleich in cc und visiert einen Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge auf etwa 43% an, was eine vorsichtige Haltung angesichts eines volatilen Marktumfeldes widerspiegelt. Der Wandel von TMV hin zu AI/Automatisierung, eine Zunahme von Unternehmenskunden und gute Fortschritte bei der DEX-Plattform von 1E sind ermutigend. Wir haben die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie die neue Prognose in unser Modell aufgenommen. Trotz gesenkter Schätzungen und eines reduzierten Kursziels von 9,60 EUR (zuvor 10,00 EUR) bleibt die Bewertung attraktiv, und wir bestätigen unser BUY-Votum. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/teamviewer-se





© 2026 mwb research