Im Januar 2026 betrug die Solarstrahlung auf Deutschland im Schnitt 26 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das entspricht den langjährigen Mittelwerten. Der Januar 2026 war bezogen auf die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland jahreszeitlich von typischem Lichtmangel geprägt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, betrug das deutschlandweite Mittel 26 Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/qm). Das sind minimale 5 kWh/qm mehr als im Dezember 2025 und entspricht damit dem längjährigen Mittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
