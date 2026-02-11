DR Horton - DHI: Häuslebauer-Aktie mit Breakout-Setup!

Marktführer im US-Wohnungsmarkt!

JETZT Long Trade mit der D. R. Horton-Aktie (DHI)? Nachfrage nach Eigenheimen in den USA hält an!

DR Horton (DHI) - ISIN US23331A1097

Rückblick: Wir fokussieren uns bei unserem Breakout-Setup auf die Widerstandslinie bei circa 162 USD im Chart der D. R. Horton-Aktie. Im Halbjahresverglich sehen wir ein Minus von etwas über 4 Prozent, aber bei positiver Stimmung am Gesamtmarkt dennoch ein großes Potenzial nach oben.

D. R. Horton-Aktie: Chart vom 10.02.2026, Kürzel: DHI Kurs: 162.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem knappen Überschreiten der vorherigen Hochs hat die D. R. Horton-Aktie bereits am gestrigen Dienstag ein Kaufsignal generiert. Sollten dieses heute bestätigt werden, könnten Kurse nahe der oberen gelben Linie attraktiv für Neueinstiege in Long-Richtung sein. Kursziel wäre das Hoch des Vorjahres im vergangenen Herbst knapp unter 185 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Faktoren wie Zinssätze, Baukosten und konjunkturelle Schwankungen stellen weiterhin Risiken dar, da sie die Nachfrage nach Neubauten und damit die Geschäftsentwicklung beeinflussen können. Eine Absicherung in der Nähe des 20-Tageschnitt scheint bei D. R. Horton angebracht.

Meinung

D.R. Horton Inc. ist der größte Einfamilienhaus- und Wohnsiedlungsbauer in den USA und hat sich eine führende Position im amerikanischen Wohnungsmarkt gesichert. Das Geschäftsmodell setzt auf standardisierte, skalierbare Bauprozesse, mit denen das Unternehmen große Mengen an Häusern effizient und vergleichsweise kostengünstig errichtet. Durch diese Standardisierung kann D.R. Horton viele Käufersegmente bedienen und sich von kleineren, eher regionalen Bauunternehmen abheben. Für Anleger ergibt sich daraus ein Geschäftsbild, das sowohl Umsatz- als auch Ertragskraft in einem traditionell zyklischen Markt vereint. Viele Anleger sehen in der Aktie eine Mischung aus strukturellem Wachstum - getragen von einer anhaltenden Nachfrage nach Eigenheimen in den USA - und stabilen Cashflows. Kurz gesagt: D.R. Horton profitiert von seiner marktführenden Stellung und einem standardisierten, volumenorientierten Geschäftsmodell, das es ihm erlaubt, im US-Wohnungsmarkt eine dominante Rolle zu spielen. Gleichzeitig bleibt der Erfolg von der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Entwicklung der Bau- und Finanzierungskosten abhängig. Beim oben genannte Kaufsignal wäre die Lage für mittelfristig orientierte Trader eindeutig bullisch.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 47.01 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 547.02 Millionen USD

Meine Meinung zu D. R. Horton ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hype-um-d-r-horton-inc-warum-jetzt-alle-auf-den-us-hausbauer-setzen/68542794

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Autor: Thomas Canali

