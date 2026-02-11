Einst stellte Gerresheimer tatsächlich Bierflaschen her. Doch dies ist längst Geschichte, denn der Verpackungsspezialist konzentriert sich heute auf die Medizin- und die Kosmetikindustrie. Allerdings sorgen am heutigen Mittwoch neue Schreckensnachrichten rund um die Bilanz für einen Kurseinbruch von rund 30 Prozent. Bereits im vergangenen Jahr gab es bei Gerresheimer bei der Verbuchung von Umsätzen Ungereimtheiten gegeben, weshalb die Bafin eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de