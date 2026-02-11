Die Bürger Energie Region Regensburg eG liefert per Direktleitung Strom an einen Standort von Standort von Aumovio, Schaeffler und Siemens. Trotz Komplikationen liegt das 11-Megawatt-Projekt Projekt im Zeitplan. Nach zweijährigem Planungsvorlauf und rund vier Monate nach dem offiziellen Projektstart konnte die Bürger Energie Region Regensburg eG (BERR) am Dienstag den Spatenstich für das Energieareals Regensburg Ost (ERO) feiern. Mit 11 Megawatt ist die Photovoltaik-Freiflächenanlage von der Größe her keine Besonderheit, für eine Bürgerenergiegenossenschaft aber durchaus bemerkenswert und vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
