Kiwigrid integriert mit einem neuen Gerät den Zugang zu Smart-Metern direkt in ihr Energiemanagementsystem. Der IT-Unternehmen Kiwigrid hat einen neuen Energiemanager entwickelt, der mit einem Gerät auch Smart-Meter-Zugänge verwaltet. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um den Energy Manager RailX+ speziell für den Einsatz im intelligenten Messsystem (iMsys). Dieser ermögliche erstmals die direkte Anbindung des Energiemanagementsystems an das Smart-Meter-Gateway (SMGW). Bisher waren separate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver