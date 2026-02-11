Gotion High-Tech und BASF wollen im Bereich Feststoffbatterien kooperieren. Der chinesische Batteriehersteller holt den deutschen Chemiekonzern allen voran wegen dessen Know-how zu Batteriematerialien an Bord. Zusammen sollen zudem "technische Engpässe in der Kommerzialisierung" angegangen werden. Mehrere chinesische Portale melden unter Berufung auf offizielle Angaben beider Unternehmen, dass Gotion und BASF eine Absichtserklärung für einen Schulterschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
