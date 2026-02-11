Salzgitter AG setzt ihren strategischen Wachstumspfad fort und expandiert gezielt in das Zukunftsfeld Defence. Mit der Übernahme der traditionsreichen Thyrolf & Uhle GmbH aus Dessau-Roßlau verstärkt der Stahlkonzern seine Kompetenz im Bereich der Sicherheits- und Hochleistungsstähle. Das 1859 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 100 Fachkräfte und verarbeitet pro Jahr über 12.000 Tonnen Stahl. Das Leistungsportfolio umfasst Stahlbau, Komponentenbau sowie präzise Blechverarbeitung - eine perfekte Ergänzung für den industrienahen Geschäftsbereich der Salzgitter AG. Mit dem Kauf positioniert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin