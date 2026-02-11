Mensch und Maschine Software - Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE liefert mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 ein kräftiges Comeback ab: Nach der temporären Delle im Vorjahr meldet das Unternehmen ein EBIT-Plus von satten 42 % im vierten Quartal - und knüpft damit nahtlos an seinen langjährigen Wachstumspfad an. Der Konzernumsatz lag 2025 bei 238,5 Mio. Euro (-27 %). Der Rückgang war allerdings technischer Natur: Im Zuge der Umstellung des "Digitalisierung"-Segments auf ein provisionsbasiertes Modell verschwanden große, margenschwache Umsätze aus dem Wiederverkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
