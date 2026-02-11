€thyssenkrupp nucera - Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera hat zum Auftakt des Geschäftsjahres 2025/26 ein durchwachsenes erstes Quartal hingelegt. Der Konzernumsatz sank um 44 % auf 147 Mio. Euro (Vorjahr: 262 Mio. €), der Auftragseingang um 21 % auf 75 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) drehte von +8 Mio. Euro auf -4 Mio. Euro ins Minus. Auf den ersten Blick klingt das heftig - doch das Management betont, dass die Entwicklung im Rahmen der Erwartungen liegt. Grund für die schwächeren Zahlen sind projektbedingte Verschiebungen im Bereich Grüner Wasserstoff (gH2) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin